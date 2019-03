© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Borussia Dortmund sta cercando un terzino in Serie A. I nomi sono principalmente due. Il primo è quello di Dalbert, dell'Inter, che verrà ceduto al termine della stagione. Lucien Favre lo ha già avuto alle sue dipendenze al Nizza e potrebbe essere il profilo giusto per avere un laterale mancino di spinta. Il secondo invece è quello di Ricardo Rodriguez.

RINNOVO PER LO SVIZZERO? Già un anno fa era finito nel mirino del club della Bundesliga, rifiutando cortesemente l'invito. Il suo addio era anche legato a un ipotetico approdo di Biraghi, poi non andato in porto. Il Borussia Dortmund sarebbe già pronto a riprovarci, da capire quale sarà la risposta stavolta. In alternativa Rodriguez potrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2023 (scade nel 2021).