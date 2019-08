TMW - Ds Lecce: "No a Choupo-Moting. Adebayor o Mitroglou? Vediamo"

© foto di Stefano Di Bella

Mauro Meluso, direttore sportivo nel Lecce, nel giorno della presentazione di Cristian Dell'Orco e Andrea Rispoli ha fatto anche il punto sul mercato dei giallorossi: "Sono contento di essere qui con i due volti nuovi. Dell'Orco arriva in prestito con diritto di riscatto, mentre per Rispoli abbiamo sottoscritto un biennale. Con loro due siamo al completo in difesa. Adesso dovrò concentrarmi sulle uscite perché siamo troppi in rosa. Con Liverani c'è sintonia, sono sempre io a chiamarlo per i nomi".

Sull'attaccante: "Choupo Moting è forte, ma non interressa. Per quanto riguarda Adebayor e Mitroglou non escludo niente, per Farias siamo in fase avanzata. Stiamo lavorando, ma per definire una trattativa ufficiale servono le firme. Stiamo limando i dettagli, speriamo di chiudere". Ancora sulle uscite: "Hanno mercato un po' tutti i nomi noti, abbiamo dato via solo Maimone. Per Megelaitis è tutto fermo, c'è stato un ripensamento. Colpo a centrocampo? Vedremo più avanti".