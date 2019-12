© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW , il Ds del Renate Oscar Magoni ha, tra le altre, parlato del portiere del Sassuolo Stefano Turati, ieri all'esordio in A contro la Juventus. Ma con un trascorso in Brianza: "L’esordio di Turati in A, soprattutto nella maniera in cui è avvenuto, è un premio al nostro settore giovanile, la punta dell’iceberg di tanti ragazzi che hanno vestito la nostra maglia e ora giocano in Primavera in vari club. Oltre poi a quei 6-7 calciatori che hanno fatto il salto in B. Siamo felici di contribuire alla crescita di un giovane, speriamo di sfornarne altri. Turati aveva sempre mostrato del talento, ieri poi mi ha sorpreso ancora di più perché è stato catapultato in una situazione ai massimi livelli e ne è venuto fuori alla grande: ma personalità, dedizione al lavoro e impegno sono caratteristiche che gli sono sempre appartenute”.