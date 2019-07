TMW - Dzeko-Inter, 15 milioni alla Roma per chiudere l'operazione

Fonte: Andrea Losapio

Prosegue la trattativa tra Inter e Roma per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la cifra giusta per arrivare all'accordo potrebbe essere di 15 milioni di euro. Nella giornata di oggi ci saranno nuovi contatti, con i due club che proveranno a trovare la quadra.