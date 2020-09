tmw Dzeko-Juventus, il bosniaco è appena partito per Verona coi giallorossi

vedi letture

Edin Dzeko è appena partito per Verona con la Roma. L'attaccante bosniaco è col gruppo di Paulo Fonseca, come già anticipato dall'allenatore, per la gara contro l'Hellas. Da capire se poi sarà in campo e se sarà schierato dalla Roma. Dopo la seduta a Trigoria, però, tutto confermato: in attesa che si sblocchi il passaggio di Arkadiusz Mililk dal Napoli alla Roma, Dzeko ancora non è della Juventus. Niente visite, niente firma. Prima gli esami del polacco al ginocchio, poi Dzeko avrà luce verde per andare a Torino. Nota a margine: anche Pedro è partito per Verona.