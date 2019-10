TMW - Edo De Laurentiis: "Convenzione San Paolo, poi il Museo del Napoli"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Gaito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata importante in casa Napoli, con l'incontro tra il club azzurro e il Comune per la convenzione di 5 anni più 5 dello stadio San Paolo. A margine ha preso la parola il vicepresidente della società partenopea, Edoardo De Laurentiis: "Lo stadio va vissuto, vogliamo raccogliere gente, farlo diventare attrattivo, un senso comune per apprezzare tutto ciò che c'è di storico di questa grande società. Ne abbiamo di racconti. Il nostro museo temporaneo lo avete visto, abbiamo dato l'opportunità a tutti i tifosi di vedere com'era e com'è diventato il Napoli. Museo al San Paolo? Perché no, vedremo. Firmiamo prima la convenzione, poi ne parliamo".