© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un colloquio per dire addio al PAOK. Pochi minuti fa Omar El Kaddouri ha parlato con il suo allenatore, Razvan Lucescu, per la seconda volta in pochi giorni. Al centro delle discussioni il suo futuro, il Parma che insiste e lo vuole fortemente. Lucescu ha fatto presente al calciatore quanto lo consideri importante nel suo progetto, ma El Kaddouri ha ribadito di volere l’Italia spinto anche dagli affetti familiari. Parma è un treno che non si può lasciare scappare. L’allenatore ha capito: via libera a malincuore per la partenza di El Kaddouri che domenica scenderà in campo probabilmente per l’ultima volta con la maglia del PAOK, contro l’Ofi Creta. Poi lunedì o martedì la fumata bianca della trattativa con i gialloblù portata avanti dall’agente del giocatore Diego Tavano. Una nuova avventura per Omar El Kaddouri per i prossimi tre anni e mezzo, il Parma è più vicino...