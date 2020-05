tmw Emilia e Campania riaprono i centri sportivi: allenamenti dal 4 maggio per 5 club di A?

Importante ordinanza regionale nell'ambito della ripartenza del calcio. "È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali". Con questa ordinanza del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, le squadre di Serie A emiliane possono cominciare le sedute dal 4 maggio. A meno di "congelamenti" da parte del Governo dunque, che potrebbe bloccare il tutto tramite il ministro degli Affari Regionali, SPAL, Sassuolo, Bologna e Parma potrebbero tornare ad allenarsi nei rispettivi centri già dal prossimo lunedì.

Anche la Campania sulla stessa lunghezza d'onda - Anche la Campania, su espressa richiesta del Napoli, sarebbe pronta a concedere la riapertura del solo centro sportivo di Castel Volturno: se venisse confermato, anche gli azzurri di Gattuso quindi potrebbero ricominciare la preparazione al termine del weekend a venire.