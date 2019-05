TMW - Empoli, Andreazzoli: "La mia permanenza? Presto per parlarne"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato in zona mista il ko subito in casa dell’Inter che è costato la retrocessione in Serie B: “Siamo tristi stasera - ha esordito -, la voglia di parlare non è molta. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare nel secondo tempo. Eravamo attanagliati da qualcosa che non ci permetteva di essere noi stessi. Anche per questo abbiamo fatto molti errori, provocati anche dalla bravura dell’Inter. Abbiamo giocato con l’idea di essere fino all’ultimo instante nella condizione di decidere il nostro destino. Così è stato e il nostro secondo tempo è stato notevole. Handanovic ci ha chiuso la porta in almeno tre occasioni. Anche il nostro portiere è stato molto bravo ovviamente. Siamo stati bravi perché stasera ho visto trame notevoli. Mi hanno detto che anche la curva dell’Inter ha applaudito i ragazzi e questo significa qualcosa. Il nostro pubblico ci ha seguito in massa anche a Milano, siamo riusciti a creare un sodalizio importante. E’ stato bello partecipare a queste ultime quattro gare. Purtroppo non siamo soddisfatti come vorremmo, ma questo è lo sport e va accettato. Io e i ragazzi abbiamo avuto una crescita importante, loro se la porteranno dietro sicuramente. A me rimarrà l’immagine di un gruppo che dopo aver dato tutto è caduto in un pianto disperato. L’esonero? E’ andata così, nella vita bisogna giudicare i fatti".

Sulla sua permanenza a Empoli: "Adesso è ancora presto per parlare di questo. La volontà dell’ambiente è chiara e questa per me è una cosa importante. Io aspetterei, però. Per prendere questo tipo di decisioni occorrono energie importanti. Ora ne abbiamo poche, dobbiamo ricaricarci un po’ e poi decideremo il da farsi”.