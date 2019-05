Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante dell’Empoli Diego Farias ha commentato in zona mista la vittoria di oggi contro la Sampdoria: “Siamo felici per le ultime due vittorie, dobbiamo andare avanti così per salvarci. L’importante è essere riusciti a vincere. Come sto? Ho qualche problema fisico, ma sto stringendo i denti per giocare e aiutare la squadra. Sono contento perché nella ripresa anso riuscito a dare di più. Il mio arrivo ha aiutato l’Empoli? Mi fa piacere, era quello che volevo arrivare qua e riuscire ad aiutare la squadra. Adesso dobbiamo lottare fino alla fine per provare a fare più punti possibili. Contro il Torino cosa serve? Continuare su questa strada: contro Fiorentina e Sampdoria è stata dura, e sarà la stessa cosa domenica prossima. Il calcio è bello perché non è mai scontato. Ci credevamo anche prima, adesso che siamo lì vicino ancora di più. Può succedere ancora tutto, io penso solo alla salvezza dell’Empoli”, ha concluso.