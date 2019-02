TMW - Empoli, Iachini: "Contento di non aver subito gol. Ora equilibrio"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Giuseppe Iachini ha commentato così in zona mista il match vinto per 3-0 sul Sassuolo: “Non è che oggi sono al settimo cielo perché abbiamo vinto e altre volte ero demoralizzato. Io vedevo che c’erano le prestazioni, ma mancavano i risultati. Avevamo fatto belle partite, creando i presupposti per passare in vantaggio senza riuscirci e magari pagavamo dazio alla prima occasione. Nel calcio l’equilibrio è fondamentale, dobbiamo continuare a lavorare, vedevo bene i ragazzi, stiamo crescendo. Non possiamo fare affidamento solo sui gol degli attaccanti, devono arrivare anche da dietro e in questo stiamo migliorando. Fermo restano l’equilibrio che una squadra deve avere perché in A al primo errore ti puniscono”.

Zero gol subiti non succedeva dalla terza di campionato. “Mi avrebbe dato molto fastidio prendere gol, in settimana lavoriamo bene, in partita venivano punti al di là dei loro demeriti. Per fortuna oggi ci siamo riusciti. Mi auguro che questo risultato possa dare ancora ulteriormente fiducia ai ragazzi che nonostante tutto hanno reagito bene, con personalità, giocando a calcio”.

Atteggiamento molto positivo nei momenti in cui si è sofferto qualcosa. “In Serie A ci sono anche gli avversari, il Sassuolo aveva creato difficoltà anche a squadre blasonate come la Juventus. Qualche situazione agli avversari ci sta di concederla, bisogna cercare di concedere il meno possibile. Oggi credo che abbiamo rasentato la perfezione”.

Dragowski e Acquah? “L’allenatore fa la scelte sulla base delle condizioni dei calciatori. Nulla togliere a Provedel che è incappato in un errore, è arrivato il momento di Dragowski ma io non lascio indietro nessuno. Speriamo possa darci una mano come tutto il gruppo. Acquah e gli altri ragazzi si stanno integrando bene, mi baso sempre sulla condizione del momento per mandare in campo un undici che faccia un certo tipo di partita”.