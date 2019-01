© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli toglie dal mercato Rade Krunic. Il centrocampista, idea del Genoa, non partirà in questa finestra di mercato. La proprietà ha infatti deciso di declinare tutte le proposte. Il mercato del club di Corsi non si ferma e cerca ancora un difensore, un centrocampista e un attaccante. In difesa il nome più gettonato è Dell’Orco del Sassuolo, contatti continui e buone possibilità di chiudere in prestito con obbligo di riscatto. A centrocampo si lavora per chiudere Murgia dalla Lazio. Mentre in attacco i nomi al vaglio sono quelli di Kownacki e Falcinelli che ha già lavorato con Iachini. In arrivo Costa dalla Spal. Si allontana invece Pajac del Cagliari. Empoli a lavoro, a caccia di rinforzi. Da Dell’Orco a Murgia fino all’idea Falcinelli, con Kownacki sullo sfondo...