Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Empoli Marko Pajac, a segno oggi nella vittoria contro il Frosinone, ha parlato in zona mista dopo la partita. Questo quanto raccolto da TMW: "Questa vittoria è molto importante per noi, ma non dobbiamo guardare la classifica e i risultati delle altre. Pensiamo a noi e avanti così".

Sul debutto da titolare con tanto di gol: "Sono molto felice, dedico la rete alla mia famiglia. Sono comunque più contento per la vittoria dell'Empoli che per il mio gol".

Sul ruolo: "Da esterno nel 3-5-2 mi sono trovato molto bene, l'ho già fatto a Perugia. Posso giocare anche sulla linea difensiva come terzino. In ogni caso, non è facile ritrovare il ritmo dopo tanto tempo fuori. Non mi aspettavo di partire dal 1' contro il Frosinone".

Su Andreazzoli: "Non ci ha detto niente di particolare, lo ringrazio per la fiducia".

Sui prossimi big match contro Juve e Napoli: "Nel calcio tutto è possibile".