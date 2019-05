© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aria di cambiamenti in casa Empoli. Nei prossimi giorni previsto un summit societario per gettare le basi per il futuro. Tanti apprezzamenti per il ds Accardi che è stato protagonista di un lavoro importante. Da capire quale sarà il futuro di Aureliano Andreazzoli che potrebbe essere un’idea del Brescia. Chi lascerà sicuramente l’Empoli è Matías Silvestre, che con la retrocessione dell’Empoli ha facoltà di liberarsi a parametro zero. E il suo futuro potrebbe essere al Rosario Central. Mentre il Parma pensa a Francesco Caputo, instancabile protagonista di una grande stagione, quella della consacrazione in Serie A.

Il Genoa potrebbe riallacciare i rapporti per Krunic, mentre Dell’Orco tornerà a Sassuolo così come Pajac e Farias al Cagliari.

Lavori in corso per Traoré: il centrocampista dovrà sottoporsi nuovamente alle visite mediche con la Fiorentina, l’operazione sembra ben incanalata ma se dovesse subire clamorosi ribaltoni potrebbe esserci l’Inter in corsa, pronta ad approfittarne. Si ripartirà certamente da Nino La Gumina, l’attaccante è stato un investimento importante e ha tutta l’intenzione di ripagare la fiducia della società. L’Empoli deve ancora smaltire la cocente delusione della retrocessione, ma è già a lavoro per programmare il futuro. E nei prossimi giorni si capirà se si ripartirà ancora da Accardi e Andreazzoli...