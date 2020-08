tmw Empoli, può partire la rivoluzione. Per la poltrona di ds in pole Gemmi del Pisa

Per l’Empoli un'altra stagione negativa, con la squadra costruita per la promozione in A ma approdata solo in extremis ai playoff, per poi uscire subito ai quarti: ora, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe partire presto una rivoluzione a livello dirigenziale e di squadra. Il club azzurro, infatti, potrebbe non proseguire il rapporto con il ds Pietro Accardi, al quale potrebbe subentrare Roberto Gemmi, attuale direttore del Pisa. A lui poi spetterebbe il compito di scegliere il mister, visto che anche con Pasquale Marino si va verso l’addio (il tecnico pare vicino all'accordo con la SPAL).