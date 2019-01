Fonte: di Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Bartlomej Dragowski e il futuro. E' arrivato, sulle scrivanie della Fiorentina, un sondaggio da parte dell'Empoli per il portiere polacco. Frenata invece sull'ipotesi Velje, il giocatore non vorrebbe lasciare l'Italia mentre quella Livorno non sarebbe caldeggiata dalla Fiorentina: i labronici non contribuirebbero al pagamento dell'ingaggio e tra le preferenze viola ci sarebbe quella di farlo ancora giocare in A. Per questo Empoli, con una condizione: l'ingaggio sarà pagato dagli azzurri. E il futuro? La Fiorentina avrebbe aperto le discussioni con l'entourage di Dragowski per il prolungamento di una stagione.