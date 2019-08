TMW - Evra: "Juve, priorità alla A ma con CR7 chance Champions all'80%"

Fonte: dai nostri inviati Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

L'ex difensore Patrice Evra, presente a Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Vorrei che tanti difensori vincessero il trofeo del Pallone d'Oro, mentre tutti guardano agli attaccanti".

Sulle chance della Juve: "Sai, il problema è che lo diciamo tutti gli anni. Quando parlo col presidente mi dice che l'obiettivo primario è vincere la Serie A. Tutti pensano sia facile ma basta vedere che c'è anche l'Inter quest'anno. L'anno scorso ci sono rimasto molto male per la sconfitta con l'Ajax, soprattutto dopo la rimonta con l'Atletico. Vediamo, la Champions è difficile anche se con Cristiano Ronaldo in squadra le chance di vincerla salgono all'80%. Conte ha vinto, Allegri ha vinto e Sarri vincerà. Perché la filosofia del club non cambia mai... Come diceva sempre Allegri la Juve non è un circo ma una società che vuole vincere. Questa è la cosa più importante".

Quindi due battute anche sull'Inter: "Ho parlato con Marotta e per lui Lukaku è un grande acquisto. Conte fa giocare bene le sue squadre, li fa lavorare molto".