tmw Fascetti: "Inter forte se va a 100 all'ora. Lazio, qualità centrocampo farà la differenza"

vedi letture

Nel corso dell'intervista ad Eugenio Fascetti a Tuttomercatoweb.com si è parlato anche dell'Inter: "Se va a cento all'ora è una bella squadra, cala a volte nella ripresa ma un salto di qualità lo ha fatto anche se non è bastato. Lautaro? I discorsi sul futuro disturbano, ha fatto bene poi gli avversari hanno conosciuto lui e Lautaro e hanno preso un po' le misure. Però l'argentino è di spessore e farei in modo di non darlo via. Per un ulteriore salto di qualità non può darlo via. Chi prendi?"

La Roma e la separazione da Petrachi: che ne pensa?

"Inizierà daccapo per l'ennesima volta. Ci sono pochi soldi e rischiano di dar via pezzi da novanta e i giallorossi ne hanno di interessanti".

La Lazio può essere avvantaggiata psicologicamente adesso rispetto alla Juve?

"Questi 4 mesi non l'hanno aiutata ma non ha nulla da perdere. L'obiettivo era la Champions e nessuno di noi pensava ad inizio anno che potesse lottare per lo scudetto. Ha il miglior centrocampo di tutti, i ritmi non saranno elevatissimi ma la qualità del centrocampo laziale potrà fre la differenza. Ora la Juve è leggermente favorita anche perchè ha lo contro diretto in casa, per quanto possa ora con tare il fattore campo".