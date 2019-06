TMW - Ferrero: "Thohir e il filippino? Parlava male di Moratti..."

Fonte: dai nostri inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dal palco del Football Leader. Voglio dire alcune parole, sono emozionato. Quando è accaduta la tragedia del ponte Morandi, ero passato poco prima su quella strada (si commuove, ndr). Vedere quel ponte crollare, vivere i funerali fa spezzare il cuore. Sono molto emozionato, vengo dal cinema e voglio ricordare anche i 25 anni dalla morte di Troisi. Ho lavorato con lui. Ora non voglio parlare della Sampdoria ma di Genova, è una città forte con delle persone che si rialzano subito. C'è un tifo strepitoso, i genoani e i sampdoriani sono di grande cuore. Genova mi ha adottato. Dicevano, quando arrivai, chi è Ferrero? Ferrero ha il cuore. Faccio un appello al Governo, che hanno già dato case agli sfollati. Non si parla tanto dei 400 sfollati, abbiamo avuto dei buoni governanti. Tra il sindaco e il governatore Toti, faccio un appello al Governo perché deve andare avanti così". Si torna sulle sue parole di qualche anno fa verso Thohir: "Lui parlava male di un uomo che ammiro e stimo, come Moratti. Ha messo un miliardo nel calcio, quel signore invece lo criticò. Ora non posso dire nulla altrimenti mi squalificano di nuovo (ride, ndr), io dissi a Moratti 'Caccia via 'sto filippino'. Fui punito con sei mesi di squalifica, poi ridotti a tre", ha aggiunto Ferrero.