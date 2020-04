tmw FIFA pronta a far ricorso alle proprie riserve. Malvestio: "E può rimuovere divieto di TPO"

L'avvocato Stefano Malvestio dello studio Bichara & Motta, che in passato ha curato tra gli altri alcuni dei più importanti trasferimenti a livello internazionale come Neymar e Vinicius, ha rilasciato oggi una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Tra i temi toccati c'è anche quello delle TPO e delle mosse che la FIFA e la UEFA potrebbero prendere per rilanciare il prossimo mercato. "Non credo che la UEFA stia allentando le misure di controllo finanziario, per poi vedere i club spendere sul mercato oltre le loro possibilità. Sarebbe un controsenso, oltre che forse controproducente a livello mediatico, in un momento in cui il calcio e le spese ad esso relazionate sono sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica. A mio modo di vedere, si tratta di misure indirizzate a minimizzare le conseguenze di una perdita economica certa, più che a stimolare spesa ed investimento. Ciò non toglie che ci si possa aspettare misure di altro tipo, con l’intenzione di favorire la ripresa economica: la FIFA ha anticipato che potrebbe far ricorso alle sue riserve di bilancio, che ammontano a 2,75 bilioni di Dollari; e, tra gli operatori del settore, si anche già iniziato a discutere di rimuovere il divieto di “TPO”, investimenti di parti terze sul cartellino dei calciatori, che potrebbero permettere ai club di ricevere liquidità immediata in un momento in cui le risorse scarseggiano.