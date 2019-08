TMW - Fiorentina, Baez e Schetino in uscita: l'agente è in sede

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Pablo Boselli in sede Fiorentina. Il procuratore di Montevideo, che assiste Jaime Baez e Andres Schetino, è da pochi minuti arrivato al centro sportivo Davide Astori per fare il punto sul futuro dei suoi assistiti: per Baez, accordo molto vicino col Cosenza.