Manca ancora l'accordo tra la Fiorentina e l'Hellas Verona per il passaggio di Sofyan Amrabat in viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni di euro e le due dirigenze si riaggiorneranno nel corso delle prossime ore. Dopo il summit non c'è la fiducia che c'era prima dell'incontro, le parti dovranno tornare a sedersi e valutare se abbassare le proprie richieste o alzare l'offerta, per arrivare alla fumata bianca.