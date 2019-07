Fonte: dal nostro inviato a Moena, Pietro Lazzerini

© foto di Giacomo Morini

In video-chiamata dagli Stati Uniti, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rivolto il suo messaggio ai tifosi viola accorsi alla serata di presentazione al Viola Village: "Voglio salutare tutti i tifosi viola, ma soprattutto i bambini: voglio bene a tutti loro. Qui a New York si lavora. La squadra viene in America e li aspettiamo”. Questo il momento immortalato anche dallo scatto pubblicato sui profili social ufficiali di ACF Fiorentina.