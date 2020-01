TMW - Fiorentina, Commisso: "Peccato, ci credevo. La squadra è cambiata"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

"Credevo di avercela fatta specialmente dopo che loro non hanno concluso le possibilità. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna per 1-1: "Noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, ma ho visto una squadra che mi è piaciuta, totalmente differente da quella degli ultimi due mesi. Credevo di vincere. Tutti ci hanno messo grinta ed erano sorridenti".

Cosa le è piaciuto di Iachini? "Anche io una volta gridavo come fa lui. I tifosi sono rimasti dopo la partita e sono andato a salutarli. Nessuno ha fischiato anche se non erano contenti perché hanno visto la grinta. Pensavo di farcela negli ultimi minuti, ho avuto più paura nel mezzo della partita piuttosto che alla fine".

Soddisfazione per Benassi. "Ha fatto un bellissimo gol. Ma sono stati bravi tutti i ragazzi, la squadra è cambiata. Si è vista la voglia di vincere, la determinazione".

Si parla di un Cutrone molto vicino? "Non parlo oggi del mercato anche perché probabilmente voi ne sapete più di me(ride, ndr)".

Cosa ha detto alla squadra dopo la partita? "Non si aspettavano di pareggiare così, erano amareggiati. Non so se ci fosse la punizione del pari, hanno fatto delle critiche all'arbitraggio".