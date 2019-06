Fonte: Giovanni Albanese

Mattia Perin si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW ci sarebbe stato un contatto telefonico fra il portiere ed il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. La Juventus spinge per una cessione del portiere proprio alla Fiorentina per tenere vivi in rapporti anche in virtù di future operazioni.