Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Entro la fine di questa settimana è previsto un incontro tra Livorno e Fiorentina per il trasferimento del portiere Bartłomiej Dragowski. Il giocatore vorrebbe essere ceduto per non perdere il treno dell'Europeo Under-21. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'operazione potrebbe chiudersi in prestito secco.