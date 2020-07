tmw Fiorentina, Hancko torna allo Sparta Praga: prestito gratis e diritto di riscatto

vedi letture

La Fiorentina ha trovato l'accordo con lo Sparta Praga per il prestito di David Hancko. Il difensore torna quindi in Repubblica Ceca dopo l'esperienza della scorsa stagione: i viola hanno dato il via libera per un prestito gratuito ma con un diritto di riscatto a 3 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore l'ufficialità.