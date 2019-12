© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina a caccia di rinforzi nel mercato di riparazione. C’è l’idea Diego Farías del Lecce. Da valutare la posizione del club salentino che non sembra orientato a privarsi del giocatore (in prestito con riscatto dal Cagliari) vista anche la classifica. Ma la Fiorentina ci pensa e studia la situazione. Il primo nome per l’attacco viola è Diego Farías...