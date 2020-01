Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri dettagli sull'arrivo di Cristian Kouamè alla Fiorentina: i viola hanno voluto legare buona parte della cifra che verseranno al Genoa alle prestazioni dell'ivoriano (attualmente ai box per la rottura del legamento crociato rimediata in Coppa d'Africa under 23), quindi ben cinque milioni di bonus e 10 di parte fissa, stando a quanto da noi raccolto.