TMW - Fiorentina, Pradè: "C'è amarezza, non si può dire nulla a Montella"

© foto di Lorenzo Marucci

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato così il match pareggiato oggi contro l’Atalanta: “C’è una grande amarezza perché avevamo fatto una prestazione da squadra, di carattere, di lotta, di sudore, quello che volevamo, contro una grande squadra, che gioca insieme da tanto tempo e ha tanti campiono. Abbiamo pareggiato la partita a 30 secondi dalla fine. Dobbiamo essere bravi noi da domani a tranquillizzare i ragazzi, certo adesso nello spogliatoio c’è amarezza, ma il calcio è questo”.

Su Dalbert: “Non c’è stato tempo di parlarci”.

Su Ribery: “Ha fatto un gol incredibile, è un campione. Prendo la prestazione di squadra, la compattezza, la voglia di non mollare mai e di lottare con le unghie e con i denti. Ma complimenti anche agli avversari”.

Su Montella: “Dopo una prestazione del genere non si può dire niente all’allenatore. Ha fatto quello che doveva fare. Per fortuna si gioca subito, così possiamo non pensarci. Abbiamo dimostrato di giocare alla pari contro delle big, abbiamo sbagliato la partita di Genova. Purtroppo in questo momento non ci gira bene”.