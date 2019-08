Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' vicina la fumata bianca nella trattativa tra la Fiorentina e Franck Ribery. La partenza per l'Italia del giocatore - svincolatosi dal Bayern Monaco - al momento è infatti prevista per domattina. Tutto per adesso viaggia sui binari dell'ottimismo, con la conferma anche delle cifre d'ingaggio: per il classe '83 pronto un biennale da 4 milioni di euro a stagione.