© foto di Balti Touati/PhotoViews

Pantaleo Corvino rischia il posto alla Fiorentina. La sconfitta di ieri potrebbe rappresentare la punta dell'iceberg dopo un'annata deludente, ma che potrebbe portare a un addio anticipato (scade nel 2020) per il dirigente viola. In caso di separazione Corvino può tornare a Lecce come direttore generale, una sostegno a Meluso alla prima annata di Serie A.