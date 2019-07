TMW - Fiorentina-Sassuolo, summit per Lirola: fumata bianca vicina

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Accordo vicino tra Fiorentina e Sassuolo per il passaggio in viola di Pol Lirola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è previsto per oggi un incontro in Lega tra le dirigenze dei due club per definire i dettagli, ma l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 13 milioni di euro e quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la fumata bianca.

Il giocatore - Da tempo lo stesso Lirola ha trovato l'accordo con la Fiorentina e se tutto dovesse andare nel senso giusto firmerà un quadriennale.