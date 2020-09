tmw Fiorentina, se ci sarà il via libera al prestito di Cutrone occhio al Bologna

Patrick Cutrone continua ad avere molto mercato in Serie A: il centravanti della Fiorentina, che lo ha prelevato in prestito dal Wolverhampton ma potrebbe non trovare spazio in viola, suscita l'appetito delle rossoblù di Serie A. Il Genoa lo vorrebbe per rimpolpare la propria fase offensiva, ma anche il Bologna potrebbe essere interessato a "rilevarne" il prestito.