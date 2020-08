tmw Fiorentina, si lavora per Reca. Da Eder a Vlahovic, le ultime

Fiorentina al lavoro sul mercato. L’ultima idea è Arkadiusz Reca, difensore dell’Atalanta l’anno scorso alla SPAL. Contatti in corso, la Fiorentina si muove su più fronti e Reca è una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. Ma andrà valutata la disponibilità dell’Atalanta a privarsi del giocatore. Fuori dal mercato per il momento Vlahovic, mentre Eder piace e riscuote consensi ma in virtù dell’ingaggio elevato non è per adesso un’operazione fattibile. Rimane in piedi il nome di Piatek in attacco, verificata anche le difficoltà di arrivare a Milik. E ci sono stati dei contatti informali per Brian Rodriguez dei Los Angeles Galaxy. A centrocampo si cerca di puntellare l’organico con uno tra Paredes e Torreira. Ma attenzione al nome di Jacopo Petriccione del Lecce, è un’idea che resta viva e potrebbe prendere piede strada facendo. Viola al lavoro, l’ultima idea è Reca...