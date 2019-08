© foto di Insidefoto/Image Sport

Giovanni Simeone e la Fiorentina, prove di addio. A piccoli passi. L’attaccante è un obiettivo concreto del Cagliari, una destinazione sulla quale il Cholito al momento sta riflettendo. Rispetto a qualche giorno fa sembra che sia cambiata la volontà del giocatore, se prima era convinto di non ascoltare nessuna proposta e continuare in viola, oggi il Cholito ha aperto alla possibilità di lasciare la Fiorentina per affrontare una nuova esperienza. Il Cagliari ha individuato in Simeone un obiettivo importante per l’attacco, il Cholito valuta e riflette, magari anche in attesa di altre proposte che potrebbero presentarsi. E intanto apre all’addio alla Fiorentina...