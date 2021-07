tmw Fiorentina, Spalluto va a farsi le ossa in Serie C: domani la firma col Gubbio

Protagonista nella Fiorentina Primavera nell'ultima stagione, il promettente centravanti classe 2001 Samuele Spalluto è pronto a dare il via alla sua avventura nel calcio che conta partendo dalla Serie C. Il club viola ha infatti definito il prestito al Gubbio per una stagione: firme attese per la giornata di domani.