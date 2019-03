© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Pietro Terracciano in zona mista nel post partita di Fiorentina-Lazio: “Sicuramente sapevamo che era una partita difficile, nel promo tempo siamo stati messi tanto in difficoltà ma nella ripresa abbiamo creato anche i presupposti per vincere. Quando non si riesce a vincere bisogna raccogliere cosa viene. La mia settimana? E’ stata uguale a tutte le altre, dispiace aver esordito per il ko di Lafont: l’emozione di giocare al Franchi l’ho sentita e sono davvero contento. Cosa è successo nell’intervallo? Sapevamo che nel primo tempo qualcosa non era andata per il verso giusto ma siamo rimasti sereni nella ripresa perché sapevamo che avremmo potuto ottenere qualcosa di importante. Chiesa? Ci dispiace, speriamo che sia una cosa lieve. Chi lo ha sostituito ha detto bene. Le parole del mister? Mi ha fatto i complimenti, sono contento per questo”.