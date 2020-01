Fonte: Giacomo Iacobellis

Alessandro Florenzi è atterrato a Valencia: l'ormai ex capitano della Roma si trasferisce al club spagnolo in prestito per sei mesi ed è approdato pochi minuti fa nell'aeroporto iberico. Calorosa accoglienza, tra giornalisti e tifosi, da parte degli spagnoli per lui, ma la bocca resta cucita sull'addio ai colori giallorossi.