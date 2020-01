© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove frenetiche ore di contatti per Alessandro Florenzi alla Roma. Alessandro Lucci è stato intercettato nuovamente a Trigoria dove si prospetta una lunga riunione con la Roma per sbloccare l'addio del terzino per Valencia. Stanotte e stamattina ulteriori contatti telefonici con la Spagna per sciogliere il nodo relativo alla formula. Mattinata decisiva, Florenzi si avvicina al Valencia.