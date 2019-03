Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha commentato la sconfitta di Empoli in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "C'è rammarico per la sconfitta. Il nostro primo tempo non è stato all'altezza, siamo partiti male e non abbiamo avuto la forza di reagire. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma purtroppo non è arrivato neanche un punto. C'è rammarico, al di là del mio rientro in squadra".

Sulle parole di Baroni: "Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara e non abbiamo neanche avuto la forza di reagire. Questa squadra ha bisogno di punti e non può avere un atteggiamento del genere. Non possiamo regalare un tempo a una compagine come l'EmpolI".