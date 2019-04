TMW - Frosinone, per il ruolo di ds spunta Polito della Juve Stabia

© foto di Federico De Luca

L'eco del bellissimo campionato fatto dalla Juve Stabia è arrivato fino in Serie A. Un exploit, quello delle Vespe, che ha messo al centro delle attenzioni del mercato non solo i calciatori oggi a disposizione di Fabio Caserta, ma anche i dirigenti del club campano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Ciro Polito, ds della Juve Stabia sarebbe finito nel mirino del Frosinone del presidente Stirpe in vista della prossima stagione. Su Polito, poi, risultano anche anche alcuni interessamenti dalla serie cadetta.