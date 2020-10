tmw Fumata bianca, Nikola Kalinic è un giocatore dell'Hellas Verona. Contratto di 2 anni

Tutto definito per il trasferimento di Nikola Kalinic all'Hellas Verona. Atteso nelle prossime ore in città il giocatore classe '88 per le visite mediche e la firma sul contratto. Kalinic lascia l'Atletico Madrid a titolo definitivo: firmerà un biennale col club di patron Setti.