TMW - Futuro Barella, ora si aspetta il rilancio dell'Inter

Adesso la palla passa all'Inter. Dopo l'offerta della Roma da 35 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel per Nicolò Barella, l'Inter è chiamata a rilanciare se non vuole lasciarsi sfuggire uno dei grandi obiettivi di Antonio Conte per l'estate 2019.

Il presidente del Cagliari Giulini ritiene soddisfacente l'offerta del club giallorosso, ma non ha ancora chiuso. Aspetta di capire le mosse del club nerazzurro, che per riaccendere la trattativa, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Eder, contropartita molto gradita al club rossoblù e attualmente allo Jiangsu, l'altro club di Suning.