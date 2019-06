TMW - Futuro Farias, in stand-by Lecce e Genoa: c'è il Sassuolo, idea Samp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' l'estate delle scelte per Diego Farias, del salto di qualità. Dopo sei mesi a Empoli disputati su alti livelli, conditi da quattro gol e cinque assist vincenti, per l'attaccante brasiliano classe '90 è iniziato il momento delle valutazioni. Che saranno accurate e potrebbero aver bisogno di qualche giorno.

Lecce e Genoa in stand-by - Sono già arrivate due offerte ufficiali: il Genoa, col suo ex allenatore Aurelio Andreazzoli che lo vorrebbe con sé anche a Genova. E il Lecce, in pressing da almeno tre settimane. Proposte che in questo momento sono state messe in secondo piano, perché il calciatore sa che anche altri club hanno bussato alla porta del Cagliari, club che lo lascerà partire anche questa estate dopo il prestito di gennaio.

Pressing Sassuolo, idea per Samp e Fiorentina - C'è Roberto De Zerbi che è un grande estimatore del ragazzo, lo vorrebbe con sé al Sassuolo per aggiungere al reparto offensivo due elementi d'esperienza: Farias, appunto, e Caputo in arrivo dall'Empoli.

La seconda punta classe '90 è però un'idea anche per Sampdoria e Fiorentina: piace a Di Francesco e al ds Pradè, sondaggi che potrebbero diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Per questo motivo, Farias s'è preso qualche giorno di tempo prima di prendere una decisione sul suo futuro: gli interessamenti non mancano.