tmw Futuro Parma, sorpasso del gruppo Krause. Al Mana paga una penale

Ultimissime sul futuro societario del Parma. Se la famiglia qatariota Al Mana non chiude l'operazione (entro il 30 settembre), dovrà pagare una penale. Se invece il Parma verrà ceduto ad Al Mana, il gruppo statunitense Krause (impegnato nel beverage e in prodotti di eccellenza) si sfilerà. Krause - in questo senso - ha però sopravanzato Al Mana: in questo momento il gruppo statunitense è dunque in vantaggio, con il closing fissato dal 15 settembre in poi. Alcuni passaggi formali, nel frattempo, sarebbero già stati risolti.