TMW - Gasperini: "L'ultima a Firenze tutti hanno esagerato. Me compreso"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono molto felice, è un premio molto prestigioso, ma va diviso tra tutte le componenti di Bergamo, giocatori, staff, presidente, tifosi. Non sono l'unico che lavora". Parla così Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria della Panchina d'Oro, a Coverciano. "Quando arriva un premio va bene così, in altre situazioni ci sono arrivato vicino, sia con il Genoa che con l'Atalanta. Sono contento perché è un premio che arriva dai colleghi allenatori.

Ha parlato di Bergamo come un esempio per il calcio: in vista di Fiorentina-Atalanta si sente di lanciare un messaggio dopo le polemiche della Coppa Italia?

"Assolutamente sì, a volte si danno e si prendono. Nell'ultima si è esagerato, da parte di tutti, me compreso. Per quanto mi riguarda si riparte da zero, è una partita di calcio fra due squadre che giocano bene. Speriamo in una bella partita".

Ha parlato con Commisso?

"No, ma non è un problema. Sabato sarà una partita importante per entrambe le squadre, ognuno ha i propri obiettivi, faremo di tutto - al meglio delle nostre possibilità - per vincere".

Fra due settimane c'è la Champions.

"È sicuramente un obiettivo, il Valencia è importante, lo sta dimostrando in campionato. Per noi i quarti di finale sarebbero un risultato incredibile. Forse è la squadra migliore che potessimo incontrare nel lotto, ma non dobbiamo sottovalutare".

Il secondo posto è andato a Mihajlovic.

"Lui sta vincendo e vincerà di sicuro una partita molto più importante di un evento sportivo. Una battaglia in cui ha dato l'esempio a tante persone nella sua stessa situazione, facendolo nel modo migliore".

Lo ha votato?

"No, D'Aversa. Ha fatto bene al suo primo anno in Serie A, non può vincere lo Scudetto".

Perché ha vinto il premio Gian Piero Gasperini?

"Per quello che ha fatto l'Atalanta, è un qualcosa di condiviso. Soprattutto l'anno scorso abbiamo raggiunto traguardi che, per una squadra di provincia, era difficile raggiungerlo".

La Juventus vincerà il campionato sicuramente?

"Credo che lo Scudetto, mai come quest'anno, sia aperto. La Juve è favorita, ma Lazio e Inter... se si arriva in là, con le cose ancora così, può succedere di tutto. Questo è un campionato equilibrato, difficile, lo sarà anche di più nel girone di ritorno. La classifica, le partite saranno più complicate. Noi non riusciamo sempre ad avere una continuità, otto giorni fa abbiamo vinto contro il Torino, abbiamo imposto due stop a Parma e Milan, non sempre si vince".

Per la Champions è una questione fra voi e la Roma?

"Ci sono ancora troppe partite, possono rientrare Milan e Napoli, così come tutte quelle a distanza raggiungibile".