TMW - Genoa, Agudelo: "Sono molto felice, Marassi è bellissimo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

In gol oggi nel match vinto in rimonta contro il Brescia, il centrocampista del Genoa Kevin Agudelo ha parlato così in zona mista, raccontando le emozioni relative al suo primo gol in Serie A: “L’allenatore è arrivato da poco, ha fatto solo 3-4 allenamenti con la squadra, ma ha cambiato tutto, il modo di fare gli allenamenti, ha cambiato il modo di lavorare. Ora abbiamo un’idea differente e siamo riusciti a metterla in pratica”.

Una grande emozione: “Sì, uno stadio bellissimo, è stata la prima partita per me ed è stato incredibile. Ora c’è un’altra partita che sappiamo sarà molto difficile, dobbiamo solo continuare a lavorare”.

Sul secondo tempo: “Siamo andati sempre avanti, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa nel possesso di palla, poi nel secondo abbiamo avuto più occasioni da gol e siamo riusciti a concretizzarne tre”.

Sul gol: “Sono molto felice per il gol, non me lo aspettavo, quando ho visto la palla ho calciato e dopo sono stato davvero molto felice. A me piace entrare in area e segnare, il mister mi ha detto di giocare felice e così ho fatto”.

Su Pandev: “Mi ha detto di giocare tranquillo, mi ha esortato e mi ha detto di andare sempre avanti e di giocare felice”.



Cosa c’è stato in più stasera rispetto alle precedenti gare? “Io penso che con il mister giochiamo un po’ più la palla come idea principale, tutta la squadra ha lavorato forte per capire le sue idee. Ora dobbiamo solo lavorare di più, abbiamo una gara molto difficile e dobbiamo lavorare”.

Cosa vi ha detto Thiago Motta? “Mi ha detto solo di giocare tranquillo, gioca per te, non devi dimostrare niente a nessuno, né all’allenatore, né ai tifosi, gioca tranquillo. Ho cercato di giocare sempre, a uno-due tocchi. Nel secondo tempo tutta la squadra ha giocato meglio, abbiamo acquistato più fiducia e giocato secondo le idee del mister. E poi sono arrivati i gol”.