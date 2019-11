Ve lo abbiamo raccontato qualche settimana fa, stamattina l’accelerata. Francesco Marroccu sarà il nuovo uomo mercato del Genoa. In giornata intanto è stato esonerato seppure ancora non ufficialmente Stefano Capozucca. Oggi il dirigente era presente alla partita amichevole contro il Monaco già con l’esonero in tasca. Manca soltanto l’ufficialità e qualche dettaglio da limare. Stefano Capozucca e il Genoa stanno per salutarsi...