tmw Genoa, ecco Charpentier. Accordo fino al 2023. Le foto della firma e delle visite mediche

Fumata bianca e firma sul contratto con il Genoa per Gabriel Charpentier. L'attaccante che ha già effettuato anche le visite mediche, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, ha sottoscritto con il Grifone un accordo fino al giugno 2023 con opzione per il quarto anno di contratto. Operazione conclusa a titolo definitivo dai lituani dello Spartaks grazie a lavoro dell'intermediario Giuseppe Cannella, del rappresentante per l'Italia Marco Montesarchio e dell'agente francese Amadou Konte.

Ad attendere il giocatore che lo scorso anno era ad Avellino c'è però un prestito in Serie B con la Reggina attualmente in pole per tesserarlo in vista della stagione 2020/2021.